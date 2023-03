Arnstadt - Wegen eines herrenlosen Koffers in der Nähe einer Schule sind am Freitagmorgen die Schule und umliegende Wohnhäuser vorsichtshalber evakuiert worden. Auch eine angrenzende Straße sei teilweise abgesperrt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Inhalt des Koffers erwies sich allerdings als ungefährlich: Darin befanden sich demnach nur alte Kleidungsstücke. Die Polizei hob daraufhin die Sperrung auf, auch der Schulbetrieb wurde wieder aufgenommen.