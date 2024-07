Am Wochenende starb ein Mann nach einem gewaltsamen Streit auf der Eisenbahnstraße in Leipzig. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst.

Verdächtiger nach Tod eines Mannes in Leipzig in U-Haft

In der Leipziger Eisenbahnstraße kam es zu einer Auseinandersetzung, ein Mann starb (Archivfoto).

Leipzig - Nach dem Tod eines 39-jährigen Mannes nach einem gewaltsamen Streit auf der Leipziger Eisenbahnstraße hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 52-Jährige sei am Mittwoch festgenommen werden, am Donnerstag sei Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen worden, teilte die Polizei mit. Das Opfer und der mutmaßliche Täter seien albanische Staatsangehörige.

Der 39-Jährige hatte bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag so schwere Verletzungen erlitten, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.