Braunschweig - Der im Fall Maddie mordverdächtige Deutsche muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an wegen fünf in Portugal begangener Sexualstraftaten vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Dem 47 Jahre alten Christian B. werden drei schwere Vergewaltigungen und sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen vorgeworfen. Unter anderem soll er eine damals 20-Jährige aus Irland in ihrem Appartement zweimal brutal vergewaltigt haben. Die Taten sollen sich zwischen Dezember 2000 und Juni 2017 ereignet haben. Verteidiger Friedrich Fülscher strebt einen Freispruch für Christian B. an, wie er vorab der dpa sagte. Der Fall Maddie wird in dem Prozess in Braunschweig nicht verhandelt.

Gegen den bereits wegen einer Vergewaltigung inhaftierten Christian B. wird seit einigen Jahren wegen Mordverdachts im Fall Madeleine McCann ermittelt. Das dreijährige britische Mädchen verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Maddie tot ist, obwohl bisher keine Leiche gefunden wurde. Eine Anklage gegen den 47-Jährigen wurde in diesem Fall bisher nicht erhoben.

Für den Prozess in Braunschweig sind insgesamt 29 Verhandlungstermine angesetzt. Für den ersten Prozesstag sind einer Gerichtssprecherin zufolge aber noch keine Zeugen geladen.