Verdächtiges Päckchen an Stadtverwaltung wird untersucht

Erfurt - Wegen eines verdächtigen Päckchens ist es am Montagvormittag zu einem Polizeieinsatz bei der Erfurter Stadtverwaltung gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, ist das Päckchen, in dem sich eine „bröselige Masse“ befunden haben soll, gegen 8.00 Uhr im Briefkasten in der Meister-Eckehart-Straße aufgetaucht. Zuvor hatte der MDR berichtet. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge bereits ausschließen, dass es sich um eine explosive Substanz handelt. Das Gebäude musste laut Sprecherin nicht evakuiert werden. Um 13.30 Uhr war der Einsatz wieder beendet. Die Polizei prüft nun, worum es sich beim Inhalt des Päckchens genau handelt.