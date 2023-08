Verdi droht mit Streik im Zoo: Tierpark will offen bleiben

Dresden - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat mit einer Streikandrohung für den Dresdner Zoo für Unruhe gesorgt. Der Zoo wiederum will nach eigenem Bekunden offen bleiben - selbst wenn einige Mitarbeiter in den Ausstand treten sollten, teilte der Tierpark am Montag auf Anfrage mit.

Laut Verdi war die zweite Tarifrunde für die 82 Mitarbeiter des Zoos im Juli „ohne nennenswerte Erfolge“ zu Ende gegangen. Derzeit würden die Beschäftigten nur etwa 90 Prozent vom Gehalt des städtischen Personals bekommen. „Sollte sich dies nicht schnell ändern, könnte dem Zoo die temporäre Schließung drohen - und das bereits in den sächsischen Sommerferien“, hieß es. Die Ferien in Sachsen gehen in dieser Woche zu Ende.