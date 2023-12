Hannover - Kitas in Niedersachsen benötigen nach Einschätzung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi deutlich mehr Geld. „Das Land muss endlich mehr Geld in die Kitas stecken. Nur so kann dem schon jetzt eklatanten Fachkräftemangel entgegengetreten werden“, sagte Andrea Wemheuer, Verdi-Landesleiterin, in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.

Am Donnerstag demonstrierten laut Verdi erneut Kita-Beschäftigte und Eltern vor dem Landtag, um auf die schwierige Lage in den Einrichtungen aufmerksam zu machen. „Wir fordern das Land Niedersachsen auf, sich für die Abschaffung der Schuldenbremse einzusetzen und damit den Weg für mehr Investitionen in Kitas und gute Bildung frei zu machen“, sagte Wemheuer. Wenn es keine Lösungen gebe, müssten Eltern ihre Kinder wieder zu Hause versorgen und könnten nicht arbeiten gehen.

Am Donnerstag hatten die Regierungsfraktion von SPD und Grüne den Landeshaushalt für das kommende Jahr beschlossen. Verdi kritisierte, dass darin zu wenig Geld für Kitas vorgesehen sei.