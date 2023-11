Potsdam - Die Gewerkschaft Verdi sieht in Brandenburg aktuell keinen Anlass für weitere Eilanträge gegen geplante verkaufsoffene Sonntage in der Vorweihnachtszeit. Das sagte eine Verdi-Sprecherin am Donnerstag. Die Gewerkschaft war zuletzt erfolgreich gegen die Pläne der Stadt Potsdam vorgegangen, an den beiden ersten Sonntagen im Dezember fast im gesamten Stadtgebiet die Sonntagsruhe aufzuheben. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg teilte die Einschätzung der Gewerkschaft, dass mit zwei lokalen Weihnachtsmärkten nicht die Aufhebung der Sonntagsruhe in einem Großteil der Stadt zu rechtfertigen sei. Verdi hatte einen Eilantrag eingereicht. Die Stadt will die Pläne nun anpassen.

„Während die Arbeitgeber den Beschäftigten in der aktuellen Tarifrunde Reallohnverluste aufdrücken wollen, will die Stadt Potsdam sie zur Arbeit am Sonntag verdonnern. Wir sind froh, dass das Gericht dem jetzt einen Riegel vorgeschoben hat“, so die Sprecherin der Gewerkschaft. Auch die Beschäftigten im Einzelhandel hätten ein Recht auf freie Zeit mit Freunden und Familie - „gerade in der Vorweihnachtszeit“.