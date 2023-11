Potsdam - Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag die Beschäftigten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Brandenburg zu einem Warnstreik aufgerufen. „Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder“, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. „Die Beschäftigten brauchen dringend einen Tarifabschluss, der den Preisanstieg in den letzten Jahren ausgleicht“, sagte eine Verdi-Sprecherin. Zudem nannte sie einen Teil der Beschäftigtenverhältnisse an Hochschulen „prekär“.

In den Ende Oktober gestarteten Tarifverhandlungen fordern Verdi und andere Gewerkschaften für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 200 Euro mehr erhalten. Außerdem soll ein Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten an den Hochschulen abgeschlossen werden. Die nächste Verhandlungsrunde startet am 7. Dezember.

Im Rahmen des Warnstreiks soll am Montag in Potsdam ab 11 Uhr eine Kundgebung und eine Demonstration stattfinden.