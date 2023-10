Verdi ruft zu Warnstreik an DRK-Krankenhäusern in Berlin auf

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der drei DRK-Kliniken in Berlin für kommenden Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Wegen der hohen Streikbereitschaft sei an dem Tag mit Stationsschließungen zu rechnen, teilte Verdi am Freitag mit. Konkret habe die Gewerkschaft bei der Geschäftsleitung 15 Stationen zur vollständigen Schließung und fünf Stationen zur Teilschließung angemeldet. Auch die zentrale Notaufnahme könne betroffen sein.

In der laufenden Tarifrunde mit den drei Krankenhäusern fordert die Gewerkschaft 15 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Geld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll demnach zwölf Monate betragen. Das Angebot der Arbeitgeber umfasst Verdi zufolge eine Entgelterhöhung um 10,84 Prozent bei einem Mindestbetrag von 260 Euro. Zudem sei eine Inflationsausgleichsprämie und eine Laufzeit von 27 Monaten angeboten worden.