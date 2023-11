Halle - Im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik am Universitätsklinikum Halle aufgerufen. Bestreikt werde der Früh- und Spätdienst, hieß es in einer Verdi-Mitteilung vom Donnerstag. Betroffen seien alle Auszubildenden und Beschäftigten, die unter die jeweiligen Haustarifverträge fielen. Geplant war am Donnerstagmorgen auch eine Demonstation in Halle, wie Verdi ankündigte.

Verdi hatte zu bundesweiten Warnstreiks im Gesundheitswesen aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Zusätzlich fordert sie eine Vertragsmindestlaufzeit von zwölf Monaten und eine unbefristete Übernahme von Auszubildenden. Diese sollen zudem 200 Euro mehr Lohn erhalten. Die Verhandlungen werden am 7. und 8. Dezember in Potsdam fortgesetzt.