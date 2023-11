Potsdam - Zu Beginn der Plenarsitzung heute (10.00 Uhr) will Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke den bisherigen Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) als neuen Minister für Infrastruktur und Landesplanung vereidigen. Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge von Guido Beermann (CDU) an, der Anfang November sein Amt abgegeben hatte, um eine neue berufliche Herausforderung anzustreben. Genilke soll vor der Landtagssitzung in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Ernennungsurkunde erhalten.

Vor der Landtagssitzung empfängt Liedtke Vertreter der Woiwodschaft Großpolen (Wielkopolska) im Plenarsaal zu einer kurzen Feierstunde. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Brandenburg. Bei der Feier wollen auch der Marschall der Woiwodschaft, Marek Woźniak, und Europaministerin Katrin Lange (SPD) sprechen.

In der Aktuellen Stunde debattiert das Parlament dann auf Antrag der AfD-Fraktion über die Finanzprobleme in den Städten und Gemeinden angesichts der Versorgung von Flüchtlingen, dem notwendigen Ausbau von Schulen und anderen Aufgaben.