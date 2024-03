Potsdam - In Brandenburg ist die Zahl rechter Gewalttaten nach Einschätzung des Vereins Opferperspektive im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Der Verein zählte 242 rechtsmotivierte Angriffe - nach 138 im Jahr 2022, wie er am Montag in Potsdam mitteilte. Nur 2016 waren es mehr Angriffe, seit Beginn der Zählung 2006. Bei sechs von zehn Gewalttaten war demnach Rassismus das Hauptmotiv. Der Anstieg sei auf ein „zunehmend rassistisches Klima auch in Brandenburg zurückzuführen“, sagte Geschäftsführerin Judith Porath. Der Verein sieht zudem eine sprunghafte Zunahme bei Körperverletzung. Es gebe vermehrt rassistische Übergriffe an Schulen.

Die Opferperspektive erfasste diesmal Bedrohungen und Nötigungen analog zu Körperverletzungen nicht nur, wenn sich Betroffene an sie wandten, sondern auch bei der Erfassung durch die Polizei. Auch bei der bisherigen Zählweise wäre laut dem Verein aber mit 178 ein deutlicher Anstieg bei der Zahl der Gewalttaten erreicht worden. Die Zahlen der Opferperspektive unterscheiden sich von denen der Polizei. Der Verein berät nach eigenen Angaben Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.