In Potsdam entsteht im Herzen der Innenstadt ein neues historisches Zentrum. Ein Haus ist einem Verein für Denkmalschutz und Restauration besonders ins Auge gefallen und wird nun prämiert.

Verein Stadtbild: Gebäude des Jahres 2024 steht in Potsdam

Der „Plögersche Gasthof“ in der Potsdamer Innenstadt ist als Gebäude des Jahres 2024 ausgezeichnet worden.

Potsdam - Der „Plögersche Gasthof“ in der Potsdamer Innenstadt ist vom Verein „Stadtbild Deutschland“ als Gebäude des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Der Verein mit über 700 Mitgliedern aus Architektur und Stadtplanung prämiert jedes Jahr ein fertiggestelltes Gebäude, das die „Ideen des klassisch-traditionellen Bauens“ in besonderer Weise aufgreift.

Der „Plögersche Gasthof“ ist in den vergangenen Jahren nach seinem historischen Vorbild aus dem Jahr 1754 wiederaufgebaut worden. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebäude völlig zerstört worden. „Die enorme Sorgfalt, die bei diesen Fassaden in die Detailarbeit gesteckt wurde, strahlt eine hohe Wertigkeit aus, die bei Neubauten sonst ihresgleichen sucht“, hieß es in einer Erklärung des Vereins.