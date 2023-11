Berlin - Mit einer Drohnenshow hat die Deutsche Umwelthilfe in Berlin eine aus ihrer Sicht sinnvolle Alternative zum Silvesterfeuerwerk vorgestellt. Am Montag stiegen vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aus etwa 150 beleuchtete Drohnen in den dunklen Himmel und zeichneten dort in mehreren Farben unterschiedlichste Motive. Darunter waren Tiere, Blumen oder Sektgläser.

Vertreter des Umweltschutzverbandes und anderer Organisationen erneuerten ihre Forderung nach einem Böllerverbot zum Jahreswechsel. Die letzte Silvesternacht sei geprägt gewesen von zahllosen schweren Verletzungen, von Angriffen auf Einsatzkräfte, Tausenden Tonnen Müll und Millionen verschreckter Tiere. Eine Drohnenshow könne eine friedliche und weniger schädliche Alternative zum Feuerwerk sein, hieß es.