Chemnitz - Im Zuge der Bauernproteste und der Einschränkungen im Straßenverkehr gibt es am Montag in einigen Schulen in Sachsen keinen Unterricht. Es seien vereinzelt Schulen betroffen, teilte ein Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung auf Anfrage mit. Eine genaue Abfrage habe es bei den Schulen aber nicht gegeben.

Vor allem im Erzgebirgskreis, in dem am Montag der ÖPNV und der Schülerverkehr komplett eingestellt wurde, sei davon auszugehen, dass vermehrt Lernzeit zu Hause angeordnet worden sei, betonte der Sprecher. Eine Notbetreuung für Kinder - gerade in den Grundschulen - sei aber sichergestellt.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Es solle ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermieden werden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.