Kaum noch als Schwimmbad zu erkennen, bald Heimat für Kaulquappen: Wie Naturschützer zur Rettung von Fröschen beitragen wollen.

Frösche statt Badegäste: Ein ehemaliges und stark verfallenes Schwimmbad in Schönewalde soll für bedrohte Amphibien umgebaut werden. (Symbolbild)

Schönewalde - Wo vor Jahrzehnten Kinder schwimmen lernten, sollen bald Moor- und Laubfrösche laichen. Ein verfallenes ehemaliges Schwimmbad in Schönewalde (Elbe-Elster-Kreis) wird zu einer Kinderstube für bedrohte Amphibien umgebaut.

Wie die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg mitteilte, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende März dauern. Es sollen ab dem Frühjahr ideale Bedingungen für die Entwicklung der Kaulquappen entstehen.

„Wie die Kinder im alten Schwimmbad schwimmen gelernt haben, daran erinnern sich heute nur noch die ältesten Einwohner Schönewaldes“, sagte André Freiwald von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg. In den vergangenen Jahrzehnten sei das Freibad komplett verfallen und heute kaum noch als solches zu erkennen. „Wir möchten die Anlage mit einer neuen Funktion wiederbeleben und es zur Heimstätte für bedrohte Amphibien ausbauen.“

Laut Stiftung sind rund 40 Prozent aller Amphibienarten auf Roten Listen verzeichnet. Sie sind stark bedroht. Auch die Frösche und Lurche Brandenburgs seien betroffen: Von den 14 hier vorkommenden Arten gelten lediglich vier als „ungefährdet“, so die Naturschutzexperten. Der Verlust von Lebensräumen und die Auswirkungen des Klimawandels führten zu einer stärkeren Gefährdung des Bestands.