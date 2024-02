Zwickau - Unbekannte haben verfassungsfeindliche Schriftzüge an die Lutherkirche in Zwickau gesprüht. Die Täter waren zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Brunnenstraße am Werk, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Sie sprühten die Schriftzüge mit weißer und schwarzer Farbe an die Kirche, hieß es. Der Staatsschutz ermittelt.