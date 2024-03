Weißenfels - Unbekannte haben verfassungsfeindliche Symbole in die Treppenhäuser einer Unterkunft für geflüchtete Menschen in Weißenfels geschmiert. Die Schmierereien wurden am Montagmittag entdeckt, wie die Polizei Halle am Dienstag mitteilte. Demnach handelt es sich bei der Unterkunft um zwei Mehrfamilienhäuser am Südring. Der Staatsschutz ermittelt.