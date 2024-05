Magdeburg - Der Verfassungsschutz zählt in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Menschen zum rechtsextremen Spektrum als zuvor. Während in den vergangenen Jahren zwischen 1200 und 1300 Personen dem sogenannten rechtsextremen Personenpotenzial zugeordnet worden seien, habe es sich im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt, sagte der Leiter des Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt, Jochen Hollmann, am Mittwoch in Magdeburg bei einer Tagung.

Ein Grund sei die Einordnung des Landesverbands der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Es handele sich aber nicht um eine Radikalisierung der gesamten Gesellschaft, sondern der Ränder. Nach wie vor stelle der Rechtsextremismus das größte Personenpotenzial in Sachsen-Anhalt dar. Genaue Zahlen sollen demnächst im neuen Verfassungsschutzbericht veröffentlicht werden.