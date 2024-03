Thüringer Landtag steht an einer Wand vor dem Gebäude.

Erfurt - Wenige Monate vor dem Ende der Legislaturperiode ist der Linke-Abgeordnete André Blechschmidt bei einer Wahl als Mitglied in ein Gremium zur Kontrolle des Verfassungsschutzes durchgefallen. Der 67-Jährige erreichte am Donnerstag im Parlament nicht die nötige Zweidrittelmehrheit. Damit versäumten es die Abgeordneten des Landtags, eine Blockade der sogenannten parlamentarischen Kontrollkommission zu beenden, die den Inlandsgeheimdienst in Thüringen kontrollieren soll. Das Gremium hätte sich schon vor Jahren neu bilden sollen, jedoch fielen immer wieder Kandidaten bei Wahlen durch.

Eine Kontrolle des Verfassungsschutzes durch das Parlament fand trotzdem statt: Die Kontrollkommission aus der vergangenen Legislaturperiode blieb erhalten und tagte weiter - teils aber mit Vertretern, die gar keine Abgeordnete mehr waren. Innenpolitiker hatten diesen Zustand teils kritisiert und eine Kommission mit neuer Legitimierung durch das Parlament gefordert. Außerdem darf die Kommission der alten Zusammensetzung in der kommenden Legislatur nicht mehr arbeiten.