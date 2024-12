Ein 82-Jähriger gefährdet mehrere Menschen in Osnabrück mit einer Chaosfahrt. Der Mann ist für die Beamten kein Unbekannter.

Eine Chaosfahrt eines 82-Jährigen in Osnabrück endet mit seiner Festnahme. (Symbolbild)

Osnabrück - Ein Autofahrer hat sich in der Innenstadt von Osnabrück eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Menschen gefährdet. Der 82-Jährige habe zunächst einen Auffahrunfall verursacht, teilte die Polizei am Mittag mit. Da die Beamten bei ihm Zweifel an der „körperlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs“ hatten, beschlagnahmten sie seinen Führerschein.

Nur wenige Stunden später erwischten die Polizisten den Mann allerdings wieder am Steuer seines Wagens. Als sie ihn anhalten wollten, gab er Gas und versuchte durch den dichten Verkehr zu flüchten. Dabei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit im Slalom um die wartenden Autos und über eine rote Ampel. Er fuhr sogar einige Meter über einen Bürgersteig. Zwei Fußgänger mussten seinem Wagen durch einen Sprung zur Seite ausweichen.

Aggressiv gegenüber der Polizei

Schließlich konnten die Beamten das Auto stoppen. Der 82 Jahre alte Mann verhielt sich gegenüber der Polizei jedoch weiter aggressiv. Erst unter der Androhung von Gewalt öffnete er seine Tür, versuchte sich bei seiner Festnahme aber immer wieder loszureißen.

Er und zwei Polizeibeamte wurden dabei am Donnerstagabend leicht verletzt. Der Mann wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.