Wendisch-Rietz - Nach mehr als zwei Tagen hat die Polizei die Suche nach einem verschwundenen Paddler auf dem Scharmützelsee erfolglos eingestellt. Der 61-Jährige sei mit einer Gruppe am Freitagabend zu einem Paddelausflug auf dem See bei Wendisch-Rietz (Oder-Spree) aufgebrochen, aber kurz nach dem Start gekentert, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Daraufhin sei der Mann zum Ufer zurückgekehrt, um mit trockener Kleidung der Gruppe wieder zu folgen. Wenig später sei sein Kajak aber etwa 150 Meter vom Ufer entfernt kieloben auf dem See entdeckt worden.

Anschließend habe die Polizei auch mit einem Hubschrauber und Sonartechnik nach dem 61-Jährigen gesucht, sagte der Sprecher. Nachdem dies erfolglos blieb, sei die Suche nach zwei Tagen eingestellt worden. Von dem Paddler fehle jede Spur. Zuerst hatte der RBB berichtet.