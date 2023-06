Bremerhaven - Die Menschen in Bremerhaven zahlen vergleichsweise viel Geld für die Abwasserentsorgung. Das geht aus einem Vergleich unter den 100 größten deutschen Städten hervor, den das Beratungsunternehmen IW Consult im Auftrag des Eigentümerverbands Haus und Grund zusammengestellt hat. Rund 748 Euro im Jahr betragen demnach die Kosten für einen Musterhaushalt mit vier Menschen in Bremerhaven. In den meisten anderen untersuchten Kommunen fallen die Gebühren niedriger aus. Am Mittwoch wurde die Analyse vorgestellt.

In Niedersachsen sind die Kosten dem Vergleich nach in Oldenburg mit etwa 404 Euro am niedrigsten. Am höchsten sind sie in Hannover mit rund 678 Euro.