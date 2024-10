Krankenhäuser Vergleich an MHH: Donnerstag und Freitag keine Warnstreiks

Seit Monaten kämpft das Personal der Uniklinik in Hannover für Arbeitsentlastung. Am Mittwoch gab es weitreichende Einschränkungen im Klinikbetrieb. AM Donnerstag und Freitag wird nun nicht gestreikt.