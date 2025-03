Erfurt - Auf vielfältige Weise begehen die Kirchen in Thüringen die Fastenzeit vor Ostern. Geplant sind neben Gottesdiensten, Andachten und Passionsoratorien auch Ausstellungen und die Verhüllung von Kirchenaltären. Die vorösterliche Fastenzeit, auch Passionszeit genannt, beginnt am Aschermittwoch. Christen erinnern damit an die 40-tägige Leidenszeit von Jesus Christus bis zur Kreuzigung am Karfreitag.

Die Altarverhüllung mit Fastentüchern in dieser Zeit ist eine uralte christliche Tradition. Praktiziert wird sie unter anderem im evangelischen Augustinerkloster Gotha und in der Michaeliskirche Erfurt. Dort erlebt die Kunstaktion „Kalymna“, das altgriechische Wort für Hülle, in diesem Jahr ihre zehnte Auflage, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKMD) mitteilte.

Schweigetage und Autofasten

Kirchengemeinden laden in der Fastenzeit auch zu Pilgertouren, Gesprächsrunden und Vorträgen ein. Dabei geht es etwa um die Rolle der Kirchen in einer säkularen Gesellschaft. Das Kloster Volkenroda wiederum öffnet seine Pforten für Fastenurlauber, Schweigetage und meditatives Wandern. Das Bistum Erfurt plant nach Angaben auf dessen Website unter anderem Veranstaltungen für Erwachsene, die sich taufen lassen wollen.

In der Fastenzeit rufen die Kirchen mit der Aktion Autofasten zudem wieder zum Verzicht aufs Autofahren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf. Beteiligt sind an der Aktion auch Verkehrsbetriebe. Die Organisatoren fordern zugleich einen Ausbau öffentlicher Nahverkehrsangebote im ländlichen Raum.