Kurdische Proteste, Gedenkfahrt und mehr: Am Samstag wird Hannovers Innenstadt zum Nadelöhr. Wo es eng wird und was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Wie auf diesem Foto von vor rund einer Woche werden am Samstag nach Angaben der Polizei wieder viele Menschen an einer pro-kurdischen Demonstration teilnehmen. (Archivbild)

Hannover - Wegen mehrerer Versammlungen kommt es am Samstag in der Innenstadt von Hannover zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Vor allem am Nachmittag müsse auf dem Cityring mit zeitweisen Sperrungen und Staus gerechnet werden, teilte die Polizei mit. Autofahrer sollten nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.

Nach Angaben der Polizei hat der Verein „NAV-DEM Hannover“ für die Zeit von 15.00 bis 19.30 Uhr eine Versammlung mit anschließendem Aufzug angemeldet. Hintergrund seien die jüngsten gewalttätigen Auseinandersetzungen im überwiegend von Kurden bewohnten syrischen Ort Kobane. Zu der Veranstaltung würden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

Der geplante Aufzug soll durch die Innenstadt führen und auch Teile des Cityrings betreffen. Zeitweise Sperrungen seien unter anderem am Aegidientorplatz, Friedrichswall, Friederikenplatz, Leibnizufer sowie auf der Otto-Brenner-Straße, der Celler Straße und der Hamburger und Berliner Allee zu erwarten, hieß es.

Daneben finden laut Polizei weitere Versammlungen statt, unter anderem an der Bahnhofstraße und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Zur Mittagszeit sei zudem eine Fahrradgedenkfahrt für im Straßenverkehr ums Leben gekommene Radfahrer geplant.