Hannover - Aufgrund einer Demonstration am Samstag in Hannover rechnet die Polizei mit massiven Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Unter dem Motto „Rücknahme der Mauterhöhung und der ideologischen CO2-Steuer“ fahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ab 11.00 Uhr mit Traktoren, Lastern und Autos durch die Stadt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es werde mit einer Teilnehmeranzahl im mittleren dreistelligen Bereich gerechnet. Start- und Endpunkt der Demonstration ist der Schützenplatz. Es kann im Laufe des Tages im Stadtgebiet immer wieder zu Straßensperrungen kommen.