Berlin - Autofahrer müssen sich zum Wochenstart auf einige Einschränkungen in Berlin einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Montag mitteilte, wird die Wiener Straße in Kreuzberg ab etwa 6.00 Uhr wegen eines Kraneinsatzes für den Autoverkehr gesperrt. Bis zum Mittwochabend können Autofahrer den Abschnitt zwischen Glogauer Straße und Liegnitzer Straße in beide Richtungen nicht nutzen.

In Lichtenberg wird die Herzbergerstraße ab dem Morgen bis voraussichtlich Ende März in beide Richtungen zwischen Vulkanstraße und Paul-Zobel-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten.

Auf der Straße Am Kieselteich in Falkenhagener Feld wird ab dem Montagmorgen für eine Gehwegvorstreckung die Durchfahrt für Autos gesperrt. Bis Mitte April ist die Strecke in Richtung Seegefelder Weg zwischen Im Spektefeld und Beerwinkel für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

In der Nacht zum Dienstag wird die Schloßstraße in Steglitz aufgrund einer Brückenprüfung zwischen 0.00 und 5.00 Uhr in Fahrtrichtung Unter den Eichen gesperrt.

Auf dem Stadtring gibt es wegen Bauarbeiten an der Kaiserdammbrücke in den Nächten von Montag zu Dienstag und Dienstag auf Mittwoch in der Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr eine Sperrung zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Kaiserdamm Süd in Richtung Neukölln. Eine Umleitung für den Verkehr ist eingerichtet.

Auch auf der Autobahn 111 gibt es in der Nacht zu Dienstag und den folgenden Nächten jeweils von 21.00 bis 5.00 Uhr Einschränkungen für Autofahrer. Im Rahmen turnusmäßiger Wartungsarbeiten wird die Autobahn zunächst beidseitig zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Am Festplatz gesperrt.

Auf der Autobahn 103 wird es in den Nächten von Montag zu Dienstag und Dienstag zu Mittwoch ebenfalls eine Sperrung von 21.00 bis 5.00 Uhr geben. Am Feuerbachtunnel müssen Fugen abgedichtet werden. Dafür wird in der Nacht zu Dienstag in Fahrtrichtung Kreuz Schöneberg zwischen den Anschlussstellen Filandastraße und Saarstraße gesperrt. In der nächsten Nacht folgen dann die Arbeiten und Sperrung in der Gegenrichtung.