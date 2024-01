Flaggen mit der Aufschrift „Deutscher Verkehrsgerichtstag“ wehen in der Innenstadt von Goslar.

Goslar - Der Verkehrsgerichtstag wird am Donnerstag offiziell eröffnet. Im welterbegeschützten Kaiserpfalz-Gebäude soll der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth, einen Vortrag halten (10.00 Uhr). In diesem Jahr haben sich über 1700 Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet.

Drei Tage lang debattieren Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.

Dieses Jahr wird in den acht Arbeitskreisen unter anderem darüber gesprochen, ob Unfallflucht milder bestraft werden sollte und wie dem Handel mit Punkten in Flensburg ein Riegel vorgeschoben werden kann. Zudem wird über die Frage debattiert, ob bei Rauschfahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss das Täterfahrzeug eingezogen werden soll. Die meisten Teilnehmer sind im Arbeitskreis sechs, wo es um den Umgang mit Vorschäden an Autos bei der Schadensregulierung nach einem Unfall geht.