Berlin - Unter dem Motto „Kidical Mass“ haben Radfahrer- und Verkehrsinitiativen in Berlin 14 Kinder-Fahrraddemos am Samstag und Sonntag geplant. Die Organisatoren vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin (ADFC), der Initiative Changing Cities und dem Verkehrsclub Deutschland Nordost fordern sichere Rad- und Schulwege für Kinder, heißt es in einer Pressemitteilung.

An beiden Tagen erwarten die Initiativen insgesamt rund 2500 Teilnehmer, wie ADFC-Sprecher Karl Grünberg mitteilte. Darunter seien „Kinder mit Ihren Eltern, Freunden, Geschwistern und vielleicht auch mit einigen Großeltern.“ Die erste Fahrradroute startete am Samstagmorgen in Reinickendorf an der Grundschule an der Peckwisch und führte über die Charlie-Chaplin-Schule und das Rathaus Reinickendorf zum Kirschblütenplatz.

Weitere Touren waren in Berlin-Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain und Lichtenberg geplant. Am Sonntag wollen die Radfahrer von vier verschiedenen Punkten aus zur Jugendverkehrsschule am Sachsendamm fahren und dann weiter zum Tempelhofer Feld, „voraussichtlich mit 1000 Menschen“.

„Wir fordern vom neuen Berliner Senat das gleiche wie vom alten: Mehr sichere Radwege, auch abgetrennt vom Autoverkehr, und mehr Fahrradabstellplätze“, betone Grünberg. Seit Einführung des Berliner Mobilitäsgesetzes im Jahr 2018 habe sich für Radfahrer zwar einiges zum Positiven gebessert, „aber noch zu wenig“. Kidical Mass will an beiden Tagen bundesweit mehr als 400 Kinderdemos auf die Straßen bringen, unter anderem in München, Hamburg oder Köln.