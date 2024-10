Bei einer internationalen Aktion gehen Zoll und Polizei gegen organisierte Kriminalität vor - und finden auch in Deutschland Drogen sowie eine sechsstellige Summer Bargeld.

Verkehrskontrollen gegen Schmuggler in sieben Bundesländern

Am Donnerstag kontrollierten Zollbeamte insbesondere Grenzregionen auf Schmuggelfahrzeuge. (Archivbild)

Mainz - Im Rahmen einer internationalen Aktion gegen Schmuggler haben auch sieben deutsche Bundesländer an umfangreichen Verkehrskontrollen teilgenommen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag mitteilte, beteiligten sich unter der Koordination von Europol am Donnerstag neben mehreren europäischen Staaten, der Bundespolizei und dem Zoll auch die Polizeien von Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Ziel der Kontrollen sei es gewesen, Schmuggelfahrzeuge insbesondere in den Grenzregionen zu entdecken und sicherzustellen. Dazu habe man neben stationären Kontrollen auch verdeckte Fahndungen durchgeführt. Insgesamt seien bei der internationalen Aktion mehrere Fahrzeuge, über 100 Kilogramm Kokain und rund 120.000 Euro Bargeld sichergestellt worden, 90.000 Euro davon in Deutschland. Über 500 Polizei- und Zollkräfte waren laut Angaben des BKA beteiligt.