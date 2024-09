Die Polizei in Brandenburg hat am ersten Schultag ein besonderes Augenmerk auf den Verkehr vor Schulen gelegt.

Potsdam - Zum Schulstart hat die Polizei in Brandenburg verstärkt den Verkehr an Schulen und Horten in den Blick genommen. Bei den landesweiten Kontrollen seien insgesamt 471 Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, bilanzierte eine Sprecherin der Polizei in Potsdam. „Dabei handelte es sich unter anderem um 219 Geschwindigkeitsverstöße.“ Hinzu kamen demnach 145 Fälle, bei den Verkehrsregeln gebrochen wurden.

Neben der Polizei waren auch die Landesverkehrswacht und der ADAC unterwegs. Sie sprachen Kinder und Eltern auf dem Schulweg an und klärten diese „über einen sicheren Schulweg auf“.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei in Brandenburg 226 Schulwegunfälle registriert, an denen Kinder aktiv beteiligt waren. Dabei wurden 186 Kinder verletzt. Insgesamt stellte die Polizei in Brandenburg im vergangenen Jahr 719 Verkehrsunfälle mit Kindern fest, zwei Kinder starben bei den Unfällen.