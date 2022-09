Verkehrsminister Beermann gibt Hochstraßenbrücke L40 frei

Potsdam - Eines der größten Brücken-Bauvorhaben in Brandenburg ist fertig. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) gab die neue Hochstraßenbrücke in Potsdam am Montag sechs Wochen früher für den Verkehr frei als geplant. Die erste Brücke des Projekts war im April vergangenen Jahres fertig geworden, nun folgte die zweite Brücke. Nach dem Abbruch von etwa 8000 Kubikmeter Brückenbeton seien etwa 12.000 Kubikmeter Beton, 2000 Tonnen Stahl und 250 Tonnen Spannstahl für die neuen Brücken eingesetzt worden, teilte Beermann mit. „Für das gesamte Vorhaben haben wir 38 Millionen Euro investiert.“ Vor zwei Jahren waren rund 30 Millionen Euro in Planung gewesen. Die Baustrecke auf der viel befahrenen L 40 war 1,3 Kilometer lang.