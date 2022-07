Verkehrsminister für Verlängerung des 9-Euro-Tickets

Ein junger Mann hält im Hauptbahnhof von Oldenburg ein 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn in der Hand.

Hannover - Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann hat sich für eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr über den August hinaus ausgesprochen. „Ich bin durchaus dafür, dass wir das 9-Euro-Ticket verlängern“, sagte der CDU-Politiker im Sommerinterview des NDR. „Dass dieses 9-Euro-Ticket jetzt wieder auslaufen soll, ist natürlich an sich rausgeschmissenes Geld.“

Althusmann forderte, dass die Tarifstrukturen in Niedersachsen und Deutschland so angepasst werden müssten, „dass jeder Bürger einfach ein Ticket über seine App zu einem vernünftigen Preis bekommt“. Dafür brauche es ein bezahlbares und langfristiges Gesamtkonzept. Am Zug sei dabei die Bundesregierung. Er könne sich aber auch vorstellen, dass zunächst die fünf norddeutschen Länder gemeinsame Tarife auf den Weg bringen, erklärte der Minister.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zuletzt erklärt, er rechne derzeit nicht mit einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets, weil es keine Anzeichen für ein weiteres finanzielles Engagement des Bundes gebe.