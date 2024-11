Neudietendorf - Der Winterdienst in Thüringen ist für die bevorstehende kalte Jahreszeit gewappnet. Zum Streuen und Räumen der Bundes- und Landesstraßen außerhalb von Ortschaften stünden genug Winterdienstfahrzeuge bereit und auch die Streulager seien ausreichend gefüllt, erklärte die geschäftsführende Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke). An den Autobahnen im Freistaat starten nach Zella-Mehlis am kommenden Montag ebenfalls die Meistereien in Erfurt, Breitenworbis und Hermsdorf in den Winterschichtdienst, wie die Erfurter Außenstelle der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Autobahnmeistereien auf Winter eingestellt

In den vier Autobahnmeistereien in Thüringen stünden 62 Fahrzeuge sowie rund 180 Mitarbeiter bereit, sagte Christoph Wolf, Bereichsleiter Betrieb und Verkehr bei der Autobahnniederlassung. Zur Verstärkung würden in der Wintersaison zudem Ersatzkräfte befristet beschäftigt und in Spitzenzeiten Dienstleister mit Fahrzeugen angekauft.

„Für den Normalbetrieb sehen wir keine Probleme, dennoch kann es durch Krankheitsfälle auch zu personellen Engpässen kommen“, sagte Wolf. Für die zu betreuenden rund 1.000 Kilometer an den fünf Autobahnen im Freistaat sind laut Wolf außerdem 10.300 Tonnen Salz eingelagert worden.

Einsatzbereite Flotte auch an Bundes- und Landesstraßen

Für den Winterdienst auf den Bundes- und Landesstraßen außerhalb der Ortschaften stehen in der jetzigen Saison nach Ministeriumsangaben 184 Fahrzeuge bereit. Im Bedarfsfall könnten 19 weitere Fahrzeuge hinzugezogen werden. Ebenso könne bei Bedarf über 19 Schneefräsen und 27 Radlader als zusätzliche Schneeräumgeräte verfügt werden. Ebenso wurden in Vorbereitung auf diesen Winter bereits fast 75.000 Tonnen Streusalz eingelagert.

Vorbeugend werden laut Ministerium 236 Kilometer Schneezäune an exponierten Streckenabschnitten aufgestellt, die von Schneewehen gefährdet sind. Das in Zuständigkeit der Thüringer Straßenbauverwaltung zu betreuende Winterdienstnetz umfasst derzeit eine Strecke von 1.121 Kilometern Bundesstraßen und 2.960 Kilometern Landesstraßen.

„Die Thüringer Straßenbauverwaltung ist mit ihren Partnern gut auf den anstehenden Winter vorbereitet“, schätze die Ministerin ein. Dennoch müssten die Autofahrer ihre Ausrüstung und Fahrweise den winterlichen Verhältnissen anpassen.