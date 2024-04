In Lingen stoßen mindestens drei Autos zusammen. Dabei werden mehrere Menschen verletzt.

Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Lingen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Lingen - Am Donnerstagmorgen sind in Lingen (Landkreis Emsland) bei einem schweren Verkehrsunfall fünf Menschen verletzt worden. Es sei zum Zusammenstoß von mindestens drei Autos gekommen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten seien vor Ort. Die Unfallaufnahme dauere an. Genauere Angaben zum Unfallhergang waren laut der Sprecherin zunächst nicht bekannt.