Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Fehrbelliner Platz

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall am Fehrbelliner Platz in Berlin-Wilmersdorf sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte am Dienstagabend, es sei von mindestens fünf Verletzten auszugehen. Der Verkehrsunfalldienst und die Feuerwehr seien im Einsatz. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.