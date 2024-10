Ein 47-Jähriger fährt mit dem Auto im Vogtlandkreis auf ein weiteres auf. Dabei werden zwei Menschen verletzt - darunter ist ein fünfjähriges Kind. Was ist passiert?

Großzöbern - Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A72 in Höhe von Großzöbern (Vogtlandkreis) verletzt worden - darunter auch ein fünfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 47-Jähriger am Dienstagabend auf das Auto eines 81-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die fünfjährige Beifahrerin des ersten Autos leichte Verletzungen. Auch der 71 Jahre alte Beifahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein weiteres Auto wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird bislang auf rund 30.500 Euro geschätzt. Die Autobahn Richtung Leipzig war für rund zwei Stunden gesperrt.