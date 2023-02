Halle - Mehrere Menschen sind in Halle bei Auseinandersetzungen an insgesamt drei Orten in der Stadt verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren insgesamt 14 Menschen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren in der Stadt in Streit geraten. Dabei kamen auch eine Holzlatte und Pfefferspray zum Einsatz. Ein 21-Jähriger kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Ein Mann wurde an der Hand verletzt. Weitere Beteiligte erlitten Augenreizungen. Der Grund für die Auseinandersetzungen sei noch unklar. In einem der Fälle soll Alkohol der Auslöser gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.