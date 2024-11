Verletzte bei Massenschlägerei in Kneipe in Friedenau

Berlin - Eine ausgeuferte Schlägerei mit Waffengewalt hat in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Friedenau zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Menschen gingen nach einem Streit in einer Kneipe in der Rheinstraße aufeinander los, es gab diverse Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten sollen Reizgas, Messer und auch Schlagwaffen eingesetzt haben.

Verletzt wurden zwei 29-jährige Männer, ein 25-Jähriger und zwei 24 und 25 Jahre alte Frauen. Sanitäter versorgten sie vor Ort. Mehrere beteiligte Täter hatten das Lokal verlassen. Die Polizei entdeckte noch einen 26-jährigen Mann mit einer Stichverletzung in der Nähe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert.