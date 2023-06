Treuenbrietzen - Bei einem Brand in einem Strohlager im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist eine Frau verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber war über dem landwirtschaftlichen Betrieb in Treuenbrietzen im Einsatz. Die Verletzte kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Das Feuer bereitete sich in der Nacht zu Sonntag von einer Fläche von 10 mal 10 Metern auf 100 mal 10 Meter aus. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen, nachdem mithilfe landwirtschaftlicher Fahrzeuge die Strohballen auseinandergezogen worden waren.