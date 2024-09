Salzgitter - Bei einer Trauerfeier in Salzgitter sind zwei Männer verletzt worden - auch ein Schuss fiel. Ein Streit am Sonntagmittag zwischen einem 48-Jährigen und einem 35-Jährigen eskalierte offensichtlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zunächst der Ältere verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Jüngere wurde später mit einer heißen Flüssigkeit übergossen und erlitt Verbrennungen. Wer in diesem Fall der Täter war, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar.

Nach der Trauerfeier ermittelt die Polizei zudem zu einem Schuss auf ein geparktes Auto, bei dem aber niemand verletzt wurde. Beamte stellten die Waffe und weitere Beweise sicher. Noch ist unklar, wer der Schütze war.