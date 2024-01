Bad Frankenhausen - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) schwer verletzt worden, darunter auch ein zwölf Jahre altes Mädchen. Außerdem wurde ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zu dem Crash von zwei Wagen kam es am Dienstag an einer Kreuzung. Was genau die Ursache war, ist noch unklar. Die Verletzten wurden unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.