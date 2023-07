Am Ettersberg - Weil sie Rauchgas bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus eingeatmet haben, sind drei Bewohner und zwei Feuerwehrleute im Landkreis Weimarer Land verletzt worden. Ein Bewohner habe noch erfolglos versucht, den Brand mit Wasser aus einem Gartenschlauch zu löschen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe den Flammen aber letztlich schnell Einhalt geboten. Die Polizei schätzte die Höhe des Sachschadens auf etwa 50.000 Euro. Wie es zu dem Feuer am Samstagabend im Schlafzimmer einer Wohnung in der nördlich von Weimar gelegenen Gemeinde Am Ettersberg kommen konnte, sei noch nicht geklärt.