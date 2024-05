Magdeburg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg sind ein Mensch schwer und vier leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Freitagabend in einer Wohnung in der Curiesiedlung ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Schwerverletzten handle es sich um den Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war. Er sei in ein Spezialkrankenhaus gebracht worden.

Die vier weiteren Personen seien durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Durch die Flammen und das Löschwasser seien die Brandwohnung sowie die Wohnung darunter beschädigt worden. Beide seien derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben nach im sechsteiligen Bereich. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Ursache für den Brand aufgenommen.