Berlin - Bei einem Konzert des US-amerikanischen Rappers JPEGMafia in Berlin ist es zu einer Reizgasattacke gekommen. Die Polizei teilte mit, dass sie am Montagabend gegen 22.00 Uhr in die Konzerthalle „Huxleys Neue Welt“ gerufen wurde. Insgesamt seien mehrere Menschen verletzt worden, die genaue Anzahl sei jedoch noch unklar. Sechs Menschen wurden mit Atemwegsreizungen in Krankenhäuser gebracht.

Die übrigen rund 1.600 Konzertbesucherinnen und -besucher mussten die Halle räumen und wurden auf dem Parkplatz versammelt. Den Angaben zufolge ist unklar, wie es zu der Tat kam und wer verantwortlich war. Die Ermittlungen laufen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.