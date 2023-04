Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Mittweida - Bei einem Unfall zwischen Mittweida und Ottendorf im Landkreis Mittelsachsen sind am Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Bei einem Überholmanöver auf der Staatsstraße 200 soll ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Weitere Angaben machte sie vorerst nicht zu dem Unfall. So sei unter anderem unklar, wie viele Personen verletzt wurden und wie schwer. Den Angaben zufolge war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.