Aken/Dessau-Roßlau - Ein 19-Jähriger soll auf dem Stadtfest Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) einen 22 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer erlitt bei der Attacke am frühen Samstagmorgen Verletzungen am Oberkörper und an den Armen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilten. Beamte nahmen den 19-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, der mangels vorliegender Haftgründe abgelehnt wurde. Die Ermittlungen dauern an.