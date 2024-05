Teuchern - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Teuchern (Burgenlandkreis) ist ein Mann verletzt worden. Ein Autoreifen platzte am frühen Dienstagmorgen an der Anschlussstelle Weißenfels, wie die Polizei mitteilte. Infolgedessen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr damit gegen eine Leitplanke und stieß kurz darauf mit einem Lkw zusammen. Den Beamten zufolge wurde der Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die A9 wurde während der Bergungsarbeiten für eine Stunde in Fahrtrichtung München gesperrt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben. Zum Alter der beiden Fahrer und dem Zustand des Lkw-Fahrers machte die Polizei zunächst keine Angaben.