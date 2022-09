Verletzter bei Scheunenbrand in der Prignitz

Plattenburg - Ein Scheunenbrand in Kletzke (Landkreis Prignitz) hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Mensch wurde bei dem Feuer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Feuer erfasste demnach die gesamte Scheune, griff anschließend auf ein Nachbargrundstück über und beschädigte dort das Wohnhaus. Zudem wurden zwei Autos und zwei Straßenbäume durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Grundstückseigentümer, der noch versuchte, das Feuer selbst zu löschen, zog sich dabei Verbrennungen an beiden Armen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 150.000 Euro.